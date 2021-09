THW Kiel will in Montpellier einen kühlen Kopf bewahren

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Handball-Meister THW Kiel bestreitet heute sein drittes Spiel in der Vorrunde der Champions League. In der Auswärtspartie beim französischen Vertreter Montpellier HB wollen die Norddeutschen, die ihre bisherigen beiden Partie gewonnen haben, ihre weiße Weste bewahren.

«Wir wollen die zwei Punkte holen, wissen aber auch, dass uns eine starke Mannschaft erwartet, gegen die wir eine Top-Leistung benötigen, um unser Ziel zu erreichen», sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak vor der Partie gegen den Champions-League-Sieger von 2018.

Die Franzosen sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Königsklasse gestartet. Und auch wenn der THW von den bisher acht Duellen gegen Montpellier sieben gewonnen hat, warnte Duvnjak: «In der Vergangenheit ging es in Montpellier oft hitzig zu, wir müssen auch in dieser Atmosphäre kühlen Kopf bewahren und den Fokus auf uns richten.»

