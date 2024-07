THW Kiel startet ohne neun Spieler in die Saison

Kiel (dpa/lno) –

Ohne neun Olympia-Fahrer ist Rekordmeister THW Kiel in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. «Am 16. August fangen wir dann an, die Software der Nationalmannschaften zu überschreiben», sagte Trainer Filip Jicha bei einer Medienrunde. Bei der ersten Einheit waren nur acht Spieler dabei.

In Paris am Start sind die Deutschen Andreas Wolff und Rune Dahmke (Ersatz), die Norweger Harald Reinkind und Petter Överby, der Kroate Domagoj Duvnjak, der Schwede Karl Wallinius, der Franzose Samir Bellahcene (Ersatz), der Däne Magnus Landin und der Ungar Bence Imre.

Spieler müssen nach Olympia integriert werden

Jicha war froh, dass von den Neuzugängen zumindest der Däne Emil Madsen (von GOG Gudme aus Dänemark) und Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) schon in der ersten Phase mit dabei sind. Vor allem für den Rückraumspieler Madsen sei das von Bedeutung, betonte der Tscheche. Der deutsche Nationalkeeper Wolff (von Industria Kielce aus Polen) und der Rechtsaußen Imre (Ferencvaros Budapest) müssten danach integriert werden.

Madsen und Zerbe fühlen sich in der neuen Umgebung schon sehr wohl. Der 23 Jahre alte Däne ist traurig, es nicht in das Team des Weltmeisters geschafft zu haben. Für ihn steht aber fest: «Olympia bleibt für mich weiter ein Traum.»

Drittliga- und Jugendspieler ergänzen den Kader

Bis zur Rückkehr der Paris-Fahrer ergänzt Jicha seinen Kader. Zunächst kommen Spieler des Drittligisten TSV Altenholz dazu, später hilft dann der eigene Nachwuchs aus. Rechtzeitig zum Abschiedsspiel der langjährigen THW-Spieler Niclas Ekberg und Steffen Weinhold am 16. August ist der Kader wieder komplett. Auch der Schwede Eric Johansson, der wegen einer Knieoperation auf die Olympischen Spiele verzichtet hat, soll dann wieder einsteigen.

Ein konkretes Saisonziel nannte Jicha noch nicht. Feststehen dürfte aber, dass der vierte Platz der vergangenen Spielzeit kein Dauerzustand sein soll. Das erste Saisonspiel bestreitet der THW am 5. September (20.30 Uhr/Dyn) bei den Rhein-Neckar Löwen.