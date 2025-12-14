THW Kiel spielt nur Remis beim TBV Lemgo Lippe

Lemgo (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel haben im Rennen um die Champions-League-Plätze einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Im Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe reichte es für den Rekordmeister nur zu einem 23:23 (9:10). Beste Werfer waren Elias Ellefsen á Skipagøtu mit sechs Toren für Kiel sowie Samuel Zehnder mit acht Treffern für Lemgo.

Der TBV agierte mit dem Selbstverständnis von zuvor fünf Siegen in Serie, bei denen auch der deutsche Meister Füchse Berlin und die SG Flensburg-Handewitt geschlagen wurden. Die Norddeutschen kamen dagegen nur schwer in die Partie. Bis zum ersten Treffer durch Ellefsen á Skipagøtu zum 1:2 vergingen fast fünf Minuten. Dann aber legten die Kieler drei Treffer zum 4:2 (9.) nach.

Kiel erkämpft die Führung zurück, doch Lemgo kontert

In der Folge bestimmten die Torhüter die Partie. Der deutsche Nationalschlussmann Andreas Wolff beim THW und der österreichische Auswahlkeeper Constantin Möstl waren immer wieder zu Stelle und sorgten für eine relativ torarme Begegnung. Im Angriff hatten beide Teams minutenlange Phasen ohne eigenen Treffer.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zogen die Gastgeber auf 15:11 (41.) davon. THW-Kapitän Domagoj Duvnjak glich in der 57. Minute beim 21:21 wieder aus. Auch der Treffer zum 22:21 (58.) ging auf das Konto des Kroaten. Niels Versteijnen sorgte wenige Sekunden vor Schluss aber noch für den verdienten Ausgleich für den TBV.