THW Kiel siegt in Spanien und baut Tabellenführung aus

Irun (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat seine Tabellenführung in der Hauptrundengruppe 1 der European League verteidigt. Beim spanischen Vertreter Bidasoa Irun feierte der Bundesligist einen 37:32 (18:15)-Auswärtssieg und führt die Gruppe mit 8:0 Punkten vor der SG Flensburg-Handewitt (6:2) an. Bence Imre war mit sieben Treffern der erfolgreichste Werfer der «Zebras». Piotr Mielczarski erzielte für Irun ebenfalls sieben Tore.

Die Anfangsphase der Partie gehörte den Gastgebern, die schnell mit 3:0 (4. Minute) führten. Der verworfene Siebenmeter von Imre gegen Bidasoa-Torhüter Jakub Skrzyniarz war dann ein Weckruf. Kiel agierte nun deutlich zielgerichteter. Kreisläufer Lukas Laube sorgte mit seinem Treffer zum 17:12 für einen Fünf-Tore-Vorsprung (26.) des THW.

In der zweiten Hälfte verwalteten die Kieler ihren Vorsprung souverän. Irun versuchte vieles, stellte unter anderem eine offensivere Abwehr. Mit dem 36:31 (58.) sorgte Hendrik Pekeler für klare Verhältnisse. Am Dienstag (18.45 Uhr/Dyn) erwartet der THW die Spanier zum Rückspiel.