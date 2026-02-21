THW Kiel siegt erneut – Dritter Erfolg in sechs Tagen

Göppingen (dpa/lno) –

Die Handballer des THW Kiel haben auch das dritte Pflichtspiel innerhalb von sechs Tagen gewonnen. Nach dem 31:29 über Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg und dem 32:30 in der European League im 114. Schleswig-Holstein-Derby bei der SG Flensburg-Handewitt setzte sich der THW mit 28:24 (12:10) bei Frisch Auf Göppingen durch.

Vor 5.600 Zuschauern in der ausverkauften Göppinger Arena war Hendrik Pekeler der beste Werfer der Kieler, die erneut auf ihren an der Schulter verletzten Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagøtu verzichten mussten. Der Kreisläufer erzielte sechs Treffer. Für die Schwaben waren Oskar Sunnefeldt, Ludvig Jurmala und Erik Persson je fünfmal erfolgreich.

Kiel behält das Vertrauen in die eigene Stärke

Kiel kam gut ins Spiel, führte in der 13. Minute nach einem Treffer von Lukas Zerbe mit 5:2. Im Anschluss wurde Göppingen stärker und auch konsequenter im Abschluss. Der frühere Kieler Sunnefeldt schaffte beim 13:14 (35.) den Anschluss, Ex-Nationalspieler Marcel Schiller glich per Siebenmeter zum 15:15 (38.) aus, Oskar Neudeck erzielte mit dem 18:17 (45.) die erste Frisch-Auf-Führung überhaupt.

Wie in den Spielen zuvor behielten die Kieler aber das Vertrauen in die eigene Stärke. Mit drei Treffern in Serie zum 26:22 (58.) brachte der ungarische Rechtsaußen Bence Imre den THW auf Siegkurs.