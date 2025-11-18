THW Kiel sichert sich vorzeitig Hauptrunden-Platz

Kiel (dpa/lno) –

Die Handballer des THW Kiel haben den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde der European League geschafft. Das 37:27 (19:14) über den BSV Bern war für die Norddeutschen der vierte Sieg im vierten Spiel in der Gruppe B. In den verbleibenden zwei Partien kann der THW nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze verdrängt werden. Bester Kieler Werfer war Bence Imre mit zehn Treffern.

Die Gäste zeigten sich zu Spielbeginn unbeeindruckt. Aus einem 0:3 (4. Minute) machten die Schweizer innerhalb kurzer Zeit ein 4:3 (6.). Danach aber übernahmen die Kieler das Kommando. Im Tor der Gastgeber stand der Spanier Gonzalo Perez de Vargas, der nach seiner Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses immer besser in Tritt kommt.

THW-Coach Jicha setzt alle drei Torhüter ein

In der zweiten Hälfte wechselte dann Andreas Wolff zwischen die Pfosten des Kieler Tores. Die Abwehr des deutschen Rekordmeisters stand immer sicherer. Beim 26:16 (39.) durch Harald Reinkind war der Vorsprung des THW erstmals auf zehn Treffer angewachsen. In den letzten zehn Minuten bekam dann auch noch der 20 Jahre alte Nachwuchs-Schlussmann Leon Nowottny Spielzeit von Kiels Coach Filip Jicha.