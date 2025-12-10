THW Kiel schlägt Stuttgart bei Pekeler-Comeback nur knapp

Kiel (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat auch das 21. Spiel in der Handball-Bundesliga gegen den TVB Stuttgart gewonnen. Allerdings tat sich der Rekordmeister beim 33:32 (17:15)-Heimsieg über die Schwaben bis in die Schlussphase extrem schwer. Bester THW-Werfer war Harald Reinkind mit sieben Treffern. Für die Gäste erzielte Kai Häfner ebenfalls sieben Tore.

Bei den Kielern fehlte kurzfristig der ehemalige Stuttgarter Lukas Laube. Der Schweizer hatte sich im Vorfeld der Partie am Sprunggelenk verletzt. Dafür stand Hendrik Pekeler erstmals nach seinem Achillessehnenriss am letzten Spieltag der vergangenen Saison am 8. Juni wieder auf dem Feld. Der Kreisläufer war am Ende einmal erfolgreich.

Stuttgart startet mutig, aber am Ende wird Wolff zum Faktor

Die Gäste aus Stuttgart hatten aus den vier Spielen zuvor sieben Punkte geholt und begannen entsprechend selbstbewusst. Der Schweizer Lenny Rubin traf in der 14. Minute zum 8:6 für die Schwaben. Erst allmählich übernahm Kiel das Kommando. Mit einem direkt verwandelten Freiwurf am Ende der ersten Hälfte traf Eric Johansson zur Zwei-Tore-Führung.

Zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte Reinkind das 23:20 (38.) für die Norddeutschen. Ruhe brachte diese Führung aber nicht in das THW-Spiel. Im Gegenteil: Der TVB konterte zum 27:26 (46.). In der Schlussphase erwies sich Andreas Wolff als entscheidender Faktor der Gastgeber. Der Nationalkeeper im Kieler Tor ebnete mit seinen Paraden den Weg zum Heimsieg.