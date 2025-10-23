THW Kiel rettet mit großem Kampf das Remis in Gummersbach

Gummersbach (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat die zweite Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga mit großem Kampf vermieden. Dank eines Treffers von Elias Ellefsen á Skipagøtu Sekunden vor Schluss reichte es beim VfL Gummersbach noch zu einem 25:25 (13:15) Bester Werfer der Kieler im dritten Spiel innerhalb von nur sechs Tagen war Eric Johansson mit sechs Treffern. Für die Gastgeber war Miro Schluroff fünfmal erfolgreich.

Die Norddeutschen brauchten etwas, um in die Partie zu kommen. Zunächst war es nur der Schwede Johansson, der für die Kieler Treffer sorgte. Erst beim 4:6 (11. Minute) kam in Rune Dahmke ein zweiter Torschütze hinzu. Und auch in der Folgezeit tat sich der THW gegen die aufmerksam agierende VfL-Abwehr sehr schwer. So bauten die Gummersbacher ihren Vorsprung durch einen Siebenmetertreffer von Milos Vujovic auf 9:5 (15.) aus.

Andreas Wolff hält den THW Kiel im Spiel

Dank der Paraden von Schlussmann Andreas Wolff hielt der THW aber den Kontakt. Per Strafwurf schaffte Lukas Zerbe, der zuvor einen Gegenstoß weit über das Tor gesetzt hatte, in der 40. Minute beim 17:17 wieder den Gleichstand. Das 18:17 durch Rune Dahmke (42.) war dann die erste Kieler Führung überhaupt.

Die Gastgeber hatten aber eine Antwort und konterten zum 23:21 (51.) Dazu kassierte Kiel die Rote Karte gegen Lukas Laube nach einem Foul am Gummersbacher Nationalspieler Julian Köster (54.). Großer Pechvogel der Gastgeber war Ellidi Vidarsson. Der Isländer vergab die letzten drei Gelegenheiten zum möglichen Sieg des VfL.