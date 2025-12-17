THW Kiel muss bis Saisonende auf Emil Madsen verzichten

Kiel (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss bis zum Ende der Saison auf Emil Madsen verzichten. Wie der Club mitteilte, ist der dänische Rückraumspieler schon in der vergangenen Woche in Kopenhagen operiert worden. Wegen Knorpelproblemen im rechten Knie hatte der beste Kieler Torschütze der vergangenen Saison bereits seit Anfang Oktober gefehlt.

«Gemeinsam hatten wir uns zunächst für eine konservative Behandlung entschieden», zitierte der Club den Mannschaftsarzt Philip Lübke: «Leider mussten wir alle erkennen, dass die konservative Methode nicht zum erhofften Erfolg führte. Deshalb war die Operation nun unumgänglich.»

Eine Rückkehr auf das Feld ist jetzt für den Spätsommer 2026 geplant. Damit verpasst Madsen, der 2025 mit Dänemark die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, auch die Europameisterschaft, die vom 15. Januar bis 1. Februar in seiner Heimat sowie in Schweden und Norwegen gespielt wird.

Offen ist, ob der THW für die Madsen-Position im rechten Rückraum noch einen Ersatz holt. «Eine kurzfristige Verpflichtung macht allerdings nur Sinn, wenn sie uns sportlich wirklich hilft und wirtschaftlich vertretbar ist», sagte der Kieler Geschäftsführer Viktor Szilagyi.