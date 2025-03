THW Kiel mit klarem Heimsieg über die Rhein-Neckar Löwen

Kiel (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat den 17. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Der Rekordmeister gewann sein Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 29:24 (12:12). Emil Madsen war mit sieben Toren der beste Werfer der Norddeutschen. Für die Gäste war Kreisläufer Jannik Kohlbacher achtmal erfolgreich.

In der Anfangsphase dominierten die Torhüter das Spiel. THW-Keeper Andreas Wolff und Löwen-Schlussmann Mikael Appelgren waren immer wieder zur Stelle. Die Gäste agierten dann aber stabiler. Olle Forsell Schefvert erzielte in der 23. Minute die 11:8-Führung für die Mannheimer.

Danach verloren die Löwen etwas ihren Mut. Bis zur Pause gelang nur noch ein Treffer. In der zweiten Hälfte machten die Kieler aus einem 14:15-Rückstand (34.) eine 21:15-Führung (43.) und sorgten so für die Vorentscheidung. Kiel demonstrierte die zu Saisonbeginn so sehr vermisste Souveränität. Nationalkeeper Wolff hatte am Ende 18 Paraden auf seinem Konto.