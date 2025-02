THW Kiel mit Auswärtspleite in Wetzlar

Wetzlar (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft hinnehmen müssen. Bei der HSG Wetzlar kassierten die Norddeutschen eine 25:27 (12:13)-Auswärtspleite und fielen mit jetzt 28:10 Punkten hinter den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt auf den fünften Platz zurück. Beste Werfer des Spiels waren Eric Johansson mit sieben Toren für Kiel und Dominik Mappes mit acht Treffern für Wetzlar.

Der THW stand in der Abwehr zunächst sehr sicher. Es dauerte bis zur 7. Minute ehe Torhüter Andreas Wolff beim 1:2 den ersten Gegentreffer kassierte. Danach aber mehrten sich die Fehler. Abwehrchef Patrick Wiencek sah nach einem Wechselfehler schon früh seine zweite Zeitstrafe (10.). Dazu scheiterte Bence Imre zweimal mit einem Siebenmeter am überragenden HSG-Keeper Till Klimpke.

So gingen die Mittelhessen beim 11:10 (26.) in Führung und nahmen auch einen knappen Vorsprung mit in die Pause. In der 50. Minute hatte Wetzlar den Vorsprung beim 24:19 auf vier Treffer ausgebaut. Kiel gab alles und kämpfte sich in der Schlussminute auf 25:26 heran, doch die Hausherren brachten einen knappen Vorsprung über die Zeit.

Bittere Nachricht von Gonzalo Perez de Vargas

Eine bittere Nachricht erreichte die Kieler derweil aus Spanien. Torhüter Gonzalo Perez de Vargas, der zur kommenden Saison vom FC Barcelona zum THW wechseln soll, hat sich in einem Spiel am Samstagabend schwer verletzt. «Man muss von einem Kreuzbandriss ausgehen», sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi in der Halbzeitpause beim Streamingdienst Dyn.