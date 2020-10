THW Kiel meldet Torwarttrainer Andersson als Spieler

Kiel (dpa) – Torwarttrainer Matthias Andersson kehrt noch einmal ins Tor des THW Kiel zurück und wird dem Handball-Rekordmeister in der Bundesliga und Champions League helfen. Der 42 Jahre alte Schwede wird als Spieler für beide Wettbewerbe gemeldet und soll auch aktiv ins Teamtraining einsteigen, teilten die Kieler am Freitag mit. «Das gibt uns in Zeiten, in denen man immer auch eine mögliche Covid-19-Quarantäne in die Planungen mit einbeziehen muss, zusätzliche Sicherheit und Flexibilität», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Freitag.

Sein Club reagiert damit auf den Ausfall von Weltklasse-Keeper Niklas Landin, der nach einer Meniskusoperation rund sechs Wochen fehlen wird. Bislang hatte der THW als Backup hinter Nationaltorhüter Dario Quenstedt (31) auf den 18-jährigen Philip Saggau gesetzt. Der wurde am Donnerstagabend im Spiel in Celje in der 54. Minute eingewechselt und machte mit vier Paraden auf sich aufmerksam. Nun kommt Routinier Andersson hinzu und soll sich speziell um die beiden Schlussmänner kümmern. «Für Dario und Philip ist der Austausch mit einem festen Ansprechpartner während der Partien enorm wichtig», sagte Andersson.

Der schwedische Ex-Nationalspieler hatte 2018 seine Karriere beendet. Mit dem THW Kiel gewann der Schwede 2007 die Champions League, dies wiederholte er 2014 mit der SG Flensburg-Handewitt. Insgesamt wurde der Europameister von 2000 und olympische Silbermedaillen-Gewinner von 2012 fünfmal mit dem THW und einmal mit der SG deutscher Meister. Derzeit arbeitet er als Torwarttrainer beim THW Kiel und unter Bundestrainer Alfred Gislason für die deutsche Nationalmannschaft.

