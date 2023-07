THW Kiel holt Dänen Madsen zur Saison 2024/25

Kiel (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den dänischen Rückraumspieler Emil Madsen verpflichtet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wird der 22-jährige Linkshänder zur Saison 2024/25 von GOG Gudme in die Bundesliga wechseln. Madsen unterschrieb in Kiel einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028.

«Er ist unsere absolute Wunschlösung für den rechten Rückraum», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi über Madsen. «Bei Emil noch von einem Riesen-Talent zu sprechen, wäre sicherlich untertrieben. Seine Entwicklungskurve geht steil nach oben.»

Madsen wurde zuletzt mit Gudme zum zweiten Mal hintereinander dänischer Meister und auch Pokalsieger. In der heimischen Liga (252 Tore) und in der Champions League (107) wurde er in der abgelaufenen Serie der erfolgreichste Werfer.

In Kiel soll Madsen die Rolle von Steffen Weinhold übernehmen, dessen Karriereende näher rückt. «Der THW Kiel ist einer der größten Vereine der Welt und hat eine unglaubliche Anziehungskraft, eine richtige Aura. Es war immer mein Ziel, irgendwann mit diesem Verein regelmäßig in der Kieler Arena mit ihren vielen Fans zu spielen», sagte der dänische Nationalspieler.