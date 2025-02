THW Kiel gewinnt ungefährdet beim FC Porto

Porto (dpa) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel bleibt in der European League ungeschlagen. Das 35:30 (17:15) beim FC Porto war für die Norddeutschen der achte Sieg im neunten Spiel des Wettbewerbs. Die Entscheidung über den Sieg in der Gruppe 3 und den direkten Einzug in das Viertelfinale fällt am kommenden Dienstag im Spiel gegen den Liga-Rivalen MT Melsungen.

Den Portugiesen war in der Anfangsphase anzumerken, dass sie sich für die 22:32-Niederlage aus dem Hinspiel in Kiel revanchieren wollten. Schnell lagen die Gastgeber mit 3:1 (5. Minute) in Führung. Der THW blieb aber ruhig und dank der Paraden von Torhüter Andreas Wolff immer auf Schlagdistanz. In der 26. Minute sorgte Hendrik Pekeler dann mit dem 13:12 für die erste Führung der Gäste.

Imre und á Skipagøtu erzielen je sieben Tore für den THW

In der zweiten Hälfte zogen die Norddeutschen die Partie schnell auf ihre Seite und feierten einen ungefährdeten Sieg, zu dem Bence Imre und Elias Ellefsen á Skipaøtur mit je sieben Treffern die meisten Tore beisteuerten. Für die Gastgeber waren Leo Gunnarsson und Daymaro Salina je fünfmal erfolgreich.

Nur einen kurzen Einsatz hatte Rune Dahmke. Der Linksaußen der Kieler zog sich bei einem unglücklichen Zusammenprall mit seinem Gegenspieler Gunnarsson schon in der ersten Halbzeit eine blutige Gesichtsverletzung zu und konnte nicht mehr eingesetzt werden.