THW Kiel gewinnt Handball-Testspiel beim HSV Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Die Handballer des THW Kiel haben den ersten Test nach der Europameisterschafts-Pause gewonnen. Der deutsche Rekordmeister setzte sich am Mittwoch mit 34:25 (16:8) beim Zweitligisten HSV Hamburg durch. In der Sporthalle Hamburg war Magnus Landin bester Werfer des Bundesliga-Spitzenreiters. Der Däne erzielte sieben Treffer. Für die gastgebenden Hanseaten war Kapitän Niklas Weller achtmal erfolgreich.

Wenige Tage vor dem Neustart der Liga hatte THW-Coach Filip Jicha den Test in der Hansestadt sehr ernst genommen. Bis auf Linksaußen Rune Dahmke traten die Kieler in Bestbesetzung an. Angeführt von dem besten als besten EM-Spieler ausgezeichneten Domagoj Duvnjak sowie den deutschen Nationalspielern Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek waren auch alle Teilnehmer der Europameisterschaft am Start.

Beide Mannschaften sind am Wochenende wieder im Pflichtspieleinsatz. Für die «Zebras» steht am Samstag (20.45 Uhr/Sky) das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TSV Hannover-Burgdorf auf dem Programm. Die Hamburger treten am Sonntag (17.00 Uhr/sportdeutschland.tv) beim TSV Bayer Dormagen an.

