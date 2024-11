THW Kiel gewinnt Auswärtsspiel in Gummersbach

Gummersbach (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sein Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach gewonnen. Die Norddeutschen setzten sich mit 30:24 (16:15) durch und nahmen erfolgreich Revanche für die 29:40-Pleite aus der vergangenen Begegnung. Beste Werfer waren der Kieler Lukas Zerbe mit acht sowie der Gummersbacher Miro Schluroff mit sechs Treffern.

Die Kieler, die nach dem Spiel in der European League am Dienstag im nordspanischen Torrelavega nicht nach Hause gereist waren, kamen gut in die Partie. Mit 4:0 (4. Minute) und 12:8 (18.) lag die Mannschaft von Trainer Filip Jicha in Führung. Danach aber kam Gummersbach mit einem 5:0-Laufe zum 13:12 (23.).

Kieler Doppelschlag sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel wuchs der Kieler Führung auf 24:18 (44.) an. Wieder kam Gummersbach heran, doch mit einem Doppelschlag durch Eric Johansson und Emil Madsen (54.) sorgten die Norddeutschen für die Vorentscheidung. In der Tabelle machte der THW mit 14:8 Punkten einen Platz gut und ist jetzt Achter.