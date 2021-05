THW Kiel eröffnet Dauerkarten-Verkauf für nächste Saison

Kiels Manager Viktor Szilagyi. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Handballmeister THW Kiel beginnt noch im Mai mit dem Verkauf von Dauerkarten für die nächste Saison. «Wir gehen davon aus, dass spätestens im Sommer – wie von der Politik in Aussicht gestellt – wirklich jeder ein Impf-Angebot erhalten hat. Der Wille zur Impfung ist auch bei unseren Fans groß, weil diese der Schlüssel zur Rückkehr in die Normalität sein kann», sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Donnerstag. «Zudem steigt die Zahl der vollständig Geimpften, die sich alle nach einem Stück mehr Normalität sehnen, mit jedem Tag.» Die nächste Saison beginnt im September. Die Jahrestickets sollen zum Vor-Corona-Preis angeboten werden.

Der Rekordmeister und aktuelle Champions-League-Gewinner hat durch die fehlenden Zuschauer einen erheblichen finanziellen Verlust erlitten. Rund 40 Prozent des Gesamtetats werden mit Zuschauereinnahmen gedeckt. Das sind laut Szilagyi fünf Millionen Euro. Normalerweise kommt der THW in der 10 285 Plätze bietenden Halle auf rund 240 000 Zuschauer pro Saison. In dieser Spielzeit waren es bis zum Lockdown lediglich 8650. Der Verein verkauft in einer normalen Saison rund 9400 Dauerkarten.

«Wir alle vermissen unsere Fans mit jedem Spiel mehr – das merkt man auch an den Reaktionen der Spieler, die längst nicht mehr so ausgelassen auf Erfolgserlebnisse reagieren wie in einer gefüllten Arena. Denn es ist für unsere Spieler doch die schönste Belohnung, nach einer gelungenen Aktion gefeiert zu werden», sagte Szilagyi.

