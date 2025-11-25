THW Kiel bleibt in der European League weiter ungeschlagen

Ostrow (dpa/lno) –

Fünftes Spiel, fünfter Sieg. Die Handballer des THW Kiel haben ihre Vormachtstellung in der Gruppe B der European League untermauert. Beim KPR Ostrow in Polen feierte der deutsche Rekordmeister nach einigen Anlaufschwierigkeiten einen 33:25 (16:15)-Auswärtssieg. Als beste Werfer steuerten Lukas Laube, Eric Johansson, Rasmus Ankermann und Bence Imre je fünf Treffer zum Erfolg der Norddeutschen bei.

Der Tabellenvierte der polnischen Liga machte seine Sache in der Anfangsphase ausgesprochen gut. Mit viel Zug zum Tor setzte Ostrow die Kieler Defensive unter Druck und kam zu guten Abschlüssen. So dauerte es bis zur 26. Minute, ehe Kreisläufer Laube mit dem 13:12 die erste Führung für den THW erzielte.

In der zweiten Hälfte rückte Nationalkeeper Andreas Wolff für Gonzalo Perez de Vargas in das Kieler Tor. Ostrow tat sich nun zusehends schwerer, gute Wurfpositionen und Abschlüsse zu finden. Der THW zog Tor um Tor davon und hatten beim 29:21 (50.)schon früh für die Vorentscheidung gesorgt.

Nächsten Dienstag Entscheidungsspiel gegen Montpellier HB

Am nächsten Dienstag kommt es für den THW in Kiel zum entscheidenden Spiel um den Gruppensieg gegen Montpellier HB aus Frankreich. Die Punkte aus den Spielen gegeneinander nehmen die beiden Teams mit in die Hauptrunde, in der es unter anderem auch gegen die SG Flensburg-Handewitt als Sieger der Gruppe A geht.