THW Kiel bindet Top-Talent Ankermann

Kiel (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den Vertrag mit seinem Nachwuchsspieler Rasmus Ankermann vorzeitig und langfristig verlängert. Wie der Club mitteilte, bleibt der 18 Jahre alte Rückraumakteur bis zum 30. Juni 2030 beim THW.

Ankermann sei «ein Rohdiamant, der vieles mitbringt, was es für einen Profi-Handballer braucht», sagte Kiels Trainer Filip Jicha: «Ich freue mich riesig darauf, weiter mit Rasmus zu arbeiten. Denn jetzt ist es an ihm zu zeigen, wie weit ihn sein Weg führen soll.»

Der Rechtshänder wechselte 2021 von TSV Altenholz zum THW Kiel. Im Sommer 2025 gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft die Goldmedaille bei der U19-Weltmeisterschaft. Für die Kieler Profis erzielte Ankermann in bisher 29 Einsätzen 45 Tore.