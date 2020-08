THW Kiel bezweifelt Starttermin in Champions League

Kiel (dpa/lno) – Geschäftsführer Viktor Szilagyi von Handball-Rekordmeister THW Kiel glaubt nicht an einen Start der Champions League am 16./17. September. Es gebe «keine Gewissheit, dass es dann auch wirklich losgeht. Stand heute ist es schwer vorstellbar, dass wir Mitte September Champions League spielen», sagte er den «Kieler Nachrichten» (Montag). «Wichtig ist, dass uns an allen Spielorten die Standards gewährleistet werden, die wir hier haben. Wir werden sicherlich kein Team-Mitglied einer Gefahr aussetzen oder den Ligabetrieb durch eine Reise in ein Risikoland gefährden.»

Der THW muss nach Kroatien (Zagreb), in die Ukraine (Saporoschje), nach Frankreich (Nantes), Ungarn (Veszprem), Spanien (Barcelona), Slowenien (Celje) und Dänemark (Aalborg) reisen. Die Bundesliga soll ihren Spielbetrieb Anfang Oktober aufnehmen.

Weil die Clubs bei internationalen Reisen bisher auf Linienflüge gesetzt haben, prüft der europäische Verband EHF die Nutzung von teureren Charterflügen. Dabei wird eine finanzielle Unterstützung der Vereine erwogen. Torhüter Niklas Landin, der gerade zum Welthandballer 2019 gewählt worden ist, meinte über den Start der Champions League: «Es nervt, sich Gedanken darüber zu machen, wann was losgeht und ob mit oder ohne Zuschauer. Deshalb habe ich für mich entschieden, einfach davon auszugehen, dass alles wie geplant losgeht.»

Bericht „Kieler Nachrichten“