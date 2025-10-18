THW Kiel beendet Negativserie gegen die MT Melsungen

Kiel (dpa/lno) –

Die Handballer des THW Kiel haben nach zuletzt drei Niederlagen und einem Unentschieden gegen die MT Melsungen wieder ein Bundesligaspiel gegen die Nordhessen gewonnen. Der Rekordmeister setzte sich in eigener Halle vor 10.285 Zuschauern mit 31:29 (17:12) durch. Beste Werfer der Partie waren Elias Ellefsen á Skipagøtu mit acht Toren für Kiel und Florian Drosten mit elf Treffern für Melsungen.

Melsungen hielt die Begegnung nur in der Anfangsphase offen. Nach dem 5:4 durch Arnar Arnarsson in der 9. Minute lief für die Gäste nicht mehr viel zusammen. Gestützt auf eine starke Abwehr vor einem gut aufgelegten Schlussmann Andreas Wolff zogen die Norddeutschen über 8:5 (14.) auf 14:9 (27.) davon. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erzielte THW-Linksaußen Lukas Zerbe mit einem Wurf in das leere MT-Tor die nächste Fünf-Tore-Führung für sein Team.

THW-Keeper Wolff verhindert zahlreiche Torchancen der Gäste

Nach dem Seitenwechsel mehrten sich auf beiden Seiten die Fehler. So schaffte es Melsungen zunächst nicht, den Rückstand auf die Gastgeber entscheidend zu verkürzen. Immer wieder war es Wolff, der den Nordhessen im Weg stand. Erst parierte der Nationalkeeper einen Siebenmeter von Drosten (41.), dann hielt er einen freien Wurf von Timo Kastening.

Auch gegen Nikolaj Enderleit war Wolff zur Stelle. Im direkten Gegenzug erzielte Eric Johansson das 25:20 für Kiel (50.). Die MT kam zwar noch auf 26:29 (56.) heran, doch der THW brachte den siebten Saisonsieg verdient über die Ziellinie. Für Melsungen war es die vierte Niederlage im neunten Spiel.