THW-Keeper Niklas Landin Handballer des Jahres 2021

Kiels Torhüter Niklas Landin jubelt nach einem abgewehrten Wurf. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Niklas Landin ist Handballer des Jahres 2021. Der Torhüter des Bundesligisten THW Kiel erhielt bei der Publikumswahl der «Handballwoche» die meisten Stimmen. Wie das Fachmagazin am Dienstag mitteilte, setzte sich der 33-jährige Däne gegen Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt durch. Auf Platz drei landete der Kieler Hendrik Pekeler, der die Wahl 2020 gewonnen hatte.

«Es ist eine große Ehre fü̈r mich. Ich bin sehr glücklich, mich in das Feld vieler großartiger Handballer einzureihen, die vor mir diese Wahl gewonnen haben», sagte Landin, der erstmals in seiner Karriere Handballer des Jahres wurde. Am Sonntag hatte er mit der dänischen Nationalmannschaft die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei gewonnen.

Bei den Frauen schaffte es Torhüterin Katahrina Filter vom Buxtehuder SV auf Platz zwei hinter der souveränen Siegerin Alina Griseels (Borussia Dortmund).

© dpa-infocom, dpa:220201-99-928225/2

Homepage THW Kiel

Kader THW Kiel

Spielplan THW Kiel

Tabelle Handball-Bundesliga