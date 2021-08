THW-Coach Jicha erwartet einen spannenden Titelkampf

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Filip Jicha erwartet einen spannenden Meisterschaftskampf in der Handball-Bundesliga: «Ich bin gespannt auf die Entwicklung bei den Füchsen Berlin, den Rhein-Neckar Löwen, Melsungen und Magdeburg. Das ist ein Quartett, das ebenfalls sehr erfolgreich spielen könnte», sagte der Trainer des THW Kiel den «Kieler Nachrichten» (Dienstag).

Mit einem einsamen Duell mit dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt rechnet der 39-jährige Tscheche zunächst nicht: «Vor der Saison würde ich sagen, es wird keinen Zweikampf zwischen zwei Mannschaften geben. Aber im Dezember werden wir schlauer sein. Dann zeichnet sich das in der Regel ab.»

Der Rekordmeister und Titelverteidiger startet am 4. September (19.00 Uhr/Sky) mit dem Supercup gegen den Pokalsieger TBV Lemgo Lippe in die neue Spielzeit. Veränderungen im Kader gibt es bei den «Zebras» nicht. «Ich hätte mir einen Neuzugang gewünscht», gibt Jicha zu: «Aber nach der schwierigen Corona-Saison wäre das nicht fair gegenüber den Spielern gewesen, die uns darin so geholfen haben.» An erster Stelle stehe auch für den Trainer, dass der Verein gesund bleibe.

