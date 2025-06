Thomas-Mann-Preis für Autorin Katja Lange-Müller

München/Lübeck (dpa) –

Der Thomas-Mann-Preis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Katja Lange-Müller («Unser Ole»). Das teilte die Bayerische Akademie der Schönen Künste in München mit. Sie habe «unsere Lebenswelt in zahlreichen Romanen, Erzählungen und Prosaminiaturen ausgeleuchtet», hieß es in der Begründung.

«Ihre Texte erzählen ohne Larmoyanz und Belehrungswahn von Außenseitern und Scheiternden in den Ausnahmezuständen des Alltags: bitterkomische Geschichten mit einem feinen Sinn für prägnante Kürze.»

Lange-Müller wurde 1951 in Ost-Berlin geboren und hatte Erfolge mit Romanen wie «Böse Schafe» oder «Drehtür».

Der Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert. In diesem Jahr findet die Verleihung am 13. November in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste statt.