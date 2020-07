Thioune zu Osnabrück-Abschied: «Aus der Wohlfühloase lösen»

Hamburg/Osnabrück (dpa/lni) – Der neue HSV-Trainer Daniel Thioune hat seinen Weggang vom VfL Osnabrück mit der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung begründet. «Ich hatte eine wunderbare Zeit in Osnabrück. Aber man muss sich auch mal aus der Wohlfühloase lösen. Vielleicht bin ich schneller gewachsen als das Umfeld», sagte der 45-Jährige am Montag bei seiner Vorstellung in Hamburg.

Thioune führte die Osnabrücker in den vergangenen zwei Jahren zunächst zum Aufstieg in die 2. Bundesliga und dann zum Klassenerhalt dort. Der Fußball-Lehrer wurde zudem in der Nähe von Osnabrück geboren und spielte früher bereits für den VfL. Der Hamburger SV verpflichtete ihn am Montag als neuen Trainer und kaufte ihn dafür aus einem laufenden Vertrag mit den Niedersachsen heraus.

