Thioune vor Fortuna-Jubiläum: «Wieder maximal performen»

Düsseldorf (dpa/lnw) –

Daniel Thioune will sein 100. Pflichtspiel als Trainer von Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg gegen seinen Ex-Club krönen. «Ich habe mich in diesen zweieinhalb Jahren hier sehr gut aufgenommen gefühlt», sagte der 50-Jährige vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). «Ich habe großen Respekt vor den individuellen Qualitäten des HSV. Aber ich habe auch eine echt coole Mannschaft, die dagegen bestehen kann.»

Die Düsseldorfer sind nach sieben Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen und derzeit Tabellenführer. Gegen Thiounes Ex-Verein aus Hamburg soll der nächste Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht werden. «Am Ende werden wir an Ergebnissen gemessen – und da ist unser Schnitt, was Punkte betrifft, sehr, sehr ordentlich, glaube ich», sagte Thioune mit Blick auf sein Jubiläum am Sonntag. «Wir wollen auch am Sonntag wieder maximal performen und die Punkte in Düsseldorf behalten.»