Thioune überrascht mit Wood als Terodde-Ersatz in Startelf

Stürmer Bobby Wood. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – HSV-Trainer Daniel Thioune hat überraschend Bobby Wood in die Startelf für das Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim berufen. Der US-Fußball-Profi ersetzt in der Partie des Hamburger SV am Samstag Torjäger Simon Terodde (20 Saisontreffer), der wegen einer Corona-Infektion fehlt.

Zuletzt hatte Wood am 29. November 2019 gegen den VfL Osnabrück von Beginn an auf dem Platz gestanden. In dieser Saison wurde der 28-Jährige 14 Mal eingewechselt und erzielte dabei einen Treffer. Wood verlässt am Saisonende die Hamburger. Er war 2016 für vier Millionen Euro von Union Berlin gekommen.

