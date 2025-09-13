Theaternacht in Hamburg – 33 Bühnen laden zum Entdecken ein

Hamburg (dpa/lno) –

Vorhang auf: Bei der Theaternacht Hamburg präsentieren 33 Bühnen am Samstag ab 15 Uhr bis tief in die Nacht Ausschnitte aus ihren aktuellen Produktionen, exklusive Previews und besondere Inszenierungen. «Die Theaternacht ist weit mehr als ein klassisches Kulturevent: Theater wird hier zum gemeinsamen Erlebnis – nicht exklusiv oder bildungsbürgerlich, sondern lebendig und nahbar», teilten die Veranstalter mit.

Ob Familien, junge Erwachsene oder kulturinteressierte Nachtschwärmer – bei der Veranstaltung können die Besucher Hamburgs Theaterlandschaft an nur einem Abend in ungewöhnlicher Dichte kennenlernen, wie es hieß. Um bequem von Theater zu Theater zu kommen, verkehren nach Angaben der Veranstalter Shuttlebusse. Besucher könnten mit ihrem Ticket außerdem zum ersten Mal kostenlos Stadträder und E-Scooter von Lime benutzen.