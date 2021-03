Theaterfestival Best OFF wieder offen für Bewerbungen

Hannover (dpa/lni) – Das Best OFF Festival Freier Theater bietet 2022 freien Theatergruppen aus Niedersachsen wieder eine Bühne. Bis zum 1. September 2021 können professionelle freie Gruppen wie auch Nachwuchsensembles sich um die Teilnahme bewerben. Das teilte die Stiftung Niedersachsen in Hannover mit. Eingereicht werden können analoge, digitale oder hybride Produktionen. Das alle zwei Jahre veranstaltete Theaterfest soll nächstes Mal vom 5. bis 7. Mai 2022 im Kulturzentrum Pavillon in Hannover stattfinden.

Für die Festivalsparte professioneller Gruppen wird eine Jury fünf Produktionen nominieren. Sie erhalten schon für die Nominierung ein Preisgeld von je 10 000 Euro. Eine Gruppe wird dann beim Festival zusätzlich mit 30 000 Euro Produktionsförderung ausgezeichnet. Für die Nachwuchssparte können sich junge Gruppen bewerben, die in der Professionalisierungsphase sind. Bis zu fünf Inszenierungen treten beim Festival außer Konkurrenz auf und erhalten dafür jeweils 2000 Euro.

Die Vorstellungen des Best OFF Festivals 2020 mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Es wurde aber das Stück «Hannah und der Punk oder Wie geht Freiheit?» des Theaters an der Glocksee aus Hannover als beste Bewerbung ausgezeichnet.

Theaterfestival Best OFF