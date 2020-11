Theater verbarrikadiert: Publikum wird auf Straße gesucht

Mit Holzbrettern sind die Zugänge am Haupteingang zum Deutschen Theater zugestellt. Foto: Swen Pförtner/dpa

Göttingen (dpa/lni) – Der Zugang zum Deutschen Theater Göttingen ist mit Holzbrettern verbarrikadiert worden, doch aus Lautsprechern schallen allabendlich Stimmen auf die Straße – so will das im Teil-Lockdown geschlossene Haus nicht in Vergessenheit geraten. «Das ist keine Protestaktion, sondern wir wollen zeigen, dass wir da sind, auch wenn man uns gerade nicht besuchen kann», sagte Sprecherin Inge Mathes. Hören kann man das Ensemble dafür, jeden Abend ab 17.45 Uhr: Schauspieler haben dafür 13 Seiten Text eingesprochen, eine Viertelstunde lang reiht sich auf den wöchentlich wechselnden Aufnahmen Frage an Frage. «Es ist ja gerade eine Zeit, in der es schwer Antworten gibt», erklärte die Sprecherin.

«Wie(so) sollen wir das erklären?», «Wo soll das alles hinführen?» oder «Legst du dir manchmal die Worte zurecht, bevor du jemanden anrufst?», heißt es dann etwa. Jeden Abend kämen einige Menschen vors Theater und hörten zu, sagte die Sprecherin. Bis Mitte Dezember soll die Aktion auf jeden Fall fortgeführt werden.

