Theater Lübeck startet trotz Pandemie in neue Spielzeit

Autos fahren am Theater Lübeck vorbei. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Lübeck (dpa/lno) – Unter besonderen Schutzbedingungen startet das Theater Lübeck am 28. August in seine neue Spielzeit. Den Anfang macht das Musiktheater mit dem Doppelabend «Die menschliche Stimme» von Francis Poulenc und «Das Telefon» von Gian Carlo Menotti. Weil wegen der Corona-Pandemie sowohl im Großen Haus als auch in den Kammerspielen deutlich weniger Plätze zur Verfügung stünden, werde es jeweils zwei Premierentermine geben, sagte eine Sprecherin des Theaters. Die zweite Premiere gibt es am 30. August.

Am 19. und 20. September folgt ein Galaabend des Musiktheaters mit Solistinnen und Solisten des Ensembles sowie dem Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck. Das Schauspiel eröffnet seine Saison am 4. und 5. September mit Theodor Storms «Der Schimmelreiter». Am 12. und 13. September folgt im Großen Haus Hendrik Ibsens Schauspiel «Peer Gynt». Der Vorverkauf für die Auftaktpremieren des Musiktheaters läuft bereits, für die übrigen Vorstellungen beginnt er nach Angaben des Theaters am 25. August.

Das Haus stehe jetzt wie alle Theater vor dem Problem, dass man Einnahmeausfälle kompensieren müsse, während die Ausgaben in fast unveränderter Höhe weiterliefen, sagte Lübecks Geschäftsführender Theaterdirektor Caspar Sawade. Er hatte am 1. August die Nachfolge von Christian Schwandt angetreten, der seinen laufenden Vertrag aus Protest gegen die seiner Ansicht nach unzureichende Finanzierung des Theaters durch das Land Schleswig-Holstein gekündigt hatte.

