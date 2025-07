Theater am Großmarkt feiert Jubiläum mit prominenten Gästen

Marcel Neitzel, Leiter des Theaters am Großmarkt (l) und Max Giesinger, Sänger, stehen auf dem lilafarbenen Teppich im Theater am Großmarkt in Hamburg. David Hammersen/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Das Theater am Großmarkt in Hamburg hat den lilafarbenen Teppich ausgerollt: Zehn Jahre nach seiner Eröffnung begrüßt das Theater, das seit 2021 die Show «Harry Potter und das verwunschene Kind» beheimatet, prominente Gäste aus Kultur und Entertainment zu seinem Jubiläum.

Neben deutschen Sternchen wie Musiker Max Giesinger konnte das Theater am Großmarkt auch eine echte Ikone aus dem Harry-Potter-Universum begrüßen: Tom Felton, bekannt als Draco Malfoy aus den Harry-Potter-Filmen, besuchte die denkmalgeschützte Großmarkthalle in Hamburg zu seinem zehnjährigen Bestehen.

«Ich bin wirklich aufgeregt, weil ich die Show schon 15-20 mal an Standorten wie London, New York oder Los Angeles gesehen habe, heute sehe ich sie aber das erste Mal in einer fremden Sprache – und dann auch noch in so einem schönen Theater», sagte Felton vor dem Start der Jubiläumsveranstaltung am Hamburger Großmarkt der Deutschen Presse-Agentur.

Zauberei zwischen Obst und Gemüse

Ab November 2025 wird der britische Schauspieler dann selbst auf der Bühne stehen. Bei «Harry Potter and the Cursed Child» tritt Felton in der englischsprachigen Version des Stücks auf dem Broadway in New York auf.

Der Theatersaal zwischen Hammerbrook und Hafencity wurde im März 2015 in der ehemaligen Markthalle offiziell eröffnet. Das Theater, das sich direkt bei einem Obst- und Gemüsegroßmarkt befindet, beheimatete bis 2019 unterschiedliche Musicals wie «We Will Rock You», «Dirty Dancing» oder «Billy Elliot».

Nach einer Umbauphase und Verzögerungen durch die Covid-19-Pandemie zog dann im Jahr 2021 die Show «Harry Potter und das verwunschene Kind» in das Theater am Großmarkt ein.