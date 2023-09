«The Wanderers» erhält Barbara Kisseler Theaterpreis

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda spricht in seinem Büro bei einem Interview. Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Die Produktion «The Wanderers» des Ernst-Deutsch-Theaters Hamburg erhält den mit 50.000 Euro dotierten Barbara Kisseler Theaterpreis 2023. Die Auszeichnung gehe an eine Produktion, «die sich wichtiger aktueller Themen mit großem Engagement, hoher Kompetenz und viel Mut annimmt – all das hat auch Barbara Kisseler immer sehr geschätzt», sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag. Barbara Kisseler war Brosdas Vorgängerin im Amt. Die parteilose Politikerin starb 2016 im Alter von 67 Jahren.

«Die ausgezeichnete Produktion kreist um zentrale Fragen nach dem richtigen Leben», betonte Brosda. So habe «The Wanderers» von Regisseur Elias Perrig in der vergangenen Spielzeit die Hamburger Theaterlandschaft bereichert und gezeigt, dass die Bühnen der Stadt immer wieder wichtige Kristallisationsorte der gesellschaftlichen Debatte seien.

Der Preis wird im Andenken an Kisseler jährlich verliehen und von der Hermann Reemtsma Stiftung unterstützt. Mit ihm soll die Bedeutung und Qualität insbesondere der Privattheater und der Freien Gruppen in Hamburg gewürdigt werden. Die Preisverleihung finde am 12. November im Ernst-Deutsch-Theater statt.