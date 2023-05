The Ocean Race: Team Malizia unterliegt im Duell

Newport (dpa/lno) –

Das US-Team 11th Hour Racing hat am Mittwoch die vierte Ocean-Race-Etappe von Brasilien nach Newport an der amerikanischen Ostküste gewonnen. Nach einem spannenden Dauerduell mit Boris Herrmanns Team Malizia konnten sich die Amerikaner im Schlussspurt durchsetzen. Für die vor Rennstart mitfavorisierte Crew um Skipper Charlie Enright war es der ersehnte erste Etappensieg bei der 14. Auflage der bekanntesten Mannschafts-Weltumseglung. Die US-Yacht kreuzte die Ziellinie um 20.41 Uhr nach 17 Tagen, 2 Stunden, 26 Minuten und 41 Sekunden auf See.

Team Malizia mit der Crew um Etappen-Skipper Will Harris wurde rund 40 Minuten später im Ziel vor Newport erwartet. Die beiden dominierenden Boote der vierten Etappe hatten sich in der zweiten Etappenhalbzeit seit dem 30. April einen abwechslungsreichen Zweikampf mit 16 Führungswechseln geliefert. «Ich bin total stolz auf mein Team! Ob Erster oder Zweiter auf dieser Etappe – das ist kein Anzeichen dafür, wie das Rennen am Ende ausgeht. Jetzt wird es erst richtig spannend, und wir werden ab 21. Mai wieder voll angreifen.»

Die im Gesamtklassement führenden Top-Favoriten vom Schweizer Team Holcim-PRB hatten die Etappe am 27. April mit Mastbruch aufgeben müssen. Das gleiche Schicksal ereilte das französisch-deutsche Team Guyot, das seinen Mast in der Nacht zum Dienstag verloren hatte und dem Zielhafen unter Motor entgegen fährt. Ob und wann die Mannschaft nach dem schon zweiten Etappen-Aus wieder ins Rennen einsteigen kann, ist noch offen.

Die Ergebnisse der vierten Etappe haben neue Spannung ins Ocean Race gebracht: Team Holcim-PRB verteidigt die Führung mit 19 Punkten vor den punktgleichen Teams 11th Hour Racing und Malizia (beide 18), Team Biotherm (13) und dem Team Guyot (2). Die fünfte und doppelt gewertete Transatlantik-Etappe ins dänische Aarhus startet am 21. Mai.