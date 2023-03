The Ocean Race: Team Malizia auf Königsetappe weiter vorn

Kap Hoorn/Chile (dpa/lno) –

Der Kampf um den Sieg auf der Königsetappe des Ocean Races spitzt sich zu. Boris Herrmanns Team Malizia verteidigte auch am 31. Tag auf See vor der südamerikanischen Ostküste erfolgreich seine Führung im Duell mit dem Schweizer Team Holcim-PRB. Rund 30 Seemeilen (55,56 Kilometer) Vorsprung hat sich Herrmanns Crew nach der sechsten Kap-Hoorn-Passage des Hamburger Skippers erarbeitet. Die Leistung ist bemerkenswert, da das Team nur zu dritt agieren kann. Rosalin Kuiper fällt derzeit aus, da sie sich bei ihrem Sturz aus der Koje eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und ruhen muss.

Herrmann berichtet von großen Herausforderungen: «Wir haben momentan Bedingungen, die deutlich schwieriger sind als im Südmeer. Die See ist chaotisch. Man scheppert hier so durch.» In der Nacht nach der Kap-Hoorn-Passage hatten die beiden führenden Jachten mit stürmischen Winden bis zu 50 Knoten (92,6 Kilometern pro Stunde) zu kämpfen. «Heute rechnen wir erneut mit einem Tief und 50 Knoten Wind», sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die Verfolger-Teams 11th Hour Racing und Biotherm scheinen bei 325 und 370 Seemeilen Rückstand nicht mehr in den Kampf um den Etappensieg eingreifen zu können.

Bei rund 1400 Seemeilen bis in den brasilianischen Etappenzielhafen Itajaí rechnen die Veranstalter mit einer Ankunft der Spitzenreiter am 1. oder 2. April. Herrmann erklärt, worauf es für sein Team im Kampf um den Etappensieg ankommt: «Wir segeln gerade in einem sehr ungewöhnlichen Offroad-Terrain. Das ist wohl eher ein Vorteil für uns und unseren Four Wheel Drive. Aber alles ist noch möglich. Die Devise lautet: Dranbleiben, weitermachen und um jeden Meter kämpfen.»