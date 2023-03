The Ocean Race: Team Holcim-PRB holt dritten Sieg in Folge

Boris Herrmanns «Malizia – Seaexplorer» nimmt unter deutscher Flagge an der Weltumseglung teil. Antoine Auriol/Team Malizia/dpa

Hobart/Tasmanien (dpa/lno) –

Das Schweizer Team Holcim-PRB hat im Ocean Race den dritten Sieg in Folge verbucht. Die Mannschaft um Skipper Kevin Escoffier gewann nach den Etappen eins und zwei auch die Halbzeitwertung der doppelt zählenden Königsetappe von Kapstadt nach Itajaí in Brasilien. Das Wertungstor auf dem 143. Längengrad Ost erreichte die dominierende Rennyacht dieser Weltumseglung am Sonntagabend um 18:45:38 Uhr deutscher Zeit mit einem Vorsprung von rund 135 Seemeilen vor Team Malizia.

Boris Herrmanns Segelquartett auf «Malizia – Seaexplorer» hat sich in der Schlussphase der ersten Etappenhalbzeit nach dem Reparaturmarathon eine Woche zuvor mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 35 Knoten auf Rang zwei vorgekämpft. Die deutsche Rennyacht wird die Halbzeit-Ziellinie vor Tasmanien voraussichtlich in der Nacht auf Montag erreichen. Auf dem Weg dahin lieferte sich Team Malizia ein packendes Duell mit dem am Sonntag überholten US-Team 11th Hour Racing.

«Wir segeln Kopf an Kopf mit 11th Hour», sagte Boris Herrmann. Seine Crew-Kameradin Rosalin Kuiper sagte: «Ich bin stolz, auf diesem Boot zu sein. Wir sehen, dass Rang zwei realistisch möglich ist. Wir müssen unser Boot schnell und sicher ins Ziel bringen.»

Mit Rang zwei zur Etappenhalbzeit würde Team Malizia vier Punkte abräumen und im Gesamtklassement mit neun Punkten auf Platz drei hinter Holcim-PRB (15 Punkte) und 11th Hour Racing (10 Punkte) vorrücken. Die Halbzeitsieger vom Team Holcim-PRB haben mit fünf Zählern zum dritten Mal die volle Punktzahl ersegelt. Dazu haben sie mit 595,26 Seemeilen einen fabelhaften 24-Stunden-Rekord aufgestellt, der noch von World Sailing Speed Record Council (WSSR) ratifiziert werden muss.