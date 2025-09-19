Thalia-Theater startet mit Liebeswirren nach Shakespeare

Hamburg (dpa/lno) –

Das Thalia -Theater eröffnet an diesem Freitag (20.00 Uhr) die erste Spielzeit unter der neuen Intendantin Sonja Anders mit der Inszenierung «Was ihr wollt» nach William Shakespeare in der Regie von Anne Lenk. Die neue Hausregisseurin ist für klug aufgefrischte Klassikeraufführungen bekannt und tut sich erneut mit einem bewährten Team aus der Bühnenbildnerin Judith Oswald und der Kostümbildnerin Sibylle Wallum zusammen.

Die 1602 uraufgeführte Liebes- und Verwechslungskomödie «Was ihr wollt» erzählt die Geschichte der jungen Viola, die als Mann verkleidet zum Vertrauten des Herzogs Orsino vom Königreich Illyrien wird, der die Gräfin Olivia liebt, die wiederum den jungen Cesario liebt.

Hinter Cesario verbirgt sich aber die als Mann verkleidete Viola. Noch komplizierter wird es, als Violas verschollener Zwillingsbruder auftaucht. Es braucht einige Irrungen und Wirrungen, bis es am Ende zu einer Doppelhochzeit kommt.

Anne Lenk legt den Schwerpunkt auf aktuelle Identitätsfragen. Eine besondere Rolle wird das 20-köpfige preisgekrönte Treppenhausorchester unter seinem künstlerischen Leiter Thomas Posth in der Inszenierung spielen. Aus dem zur Hälfte mit neuen Schauspielerinnen und Schauspielern besetzten Ensemble wirken unter anderem Gloria Odosi, Jannik Hinsch, Franziska Machens, Oda Thormeyer und Jeremy Mockridge mit.