Thalia Theater startet mit Festival in die neue Saison

Hamburg (dpa/lno) –

Das Hamburger Thalia Theater feiert den Start in die neue Saison mit einem einwöchigen Fest auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz. Mitten in Hamburgs Innenstadt lädt ein Programm vom 12. bis zum 19. September zu Lesungen, Mini-Dramen mit dem Ensemble, One-to-One-Begegnungen, Debatten, gastronomischen Angeboten und Konzerten ein, teilte das Theater mit. Nach 16 Jahren unter der Leitung von Joachim Lux hat das renommierte Theater mit Sonja Anders erstmals in seiner Geschichte eine Intendantin.

Für Anders ist dieses Eröffnungsfest eine Herzensangelegenheit: «Schon ganz zu Beginn unserer Vorbereitungen für diesen Neustart war klar, dass wir das Thalia Theater mit einem großen Fest eröffnen wollen. Wir feiern ein offenes, diverses und engagiertes Hamburg – und setzen dafür auf Kooperation und Austausch. Das Thalia Theater als Gast- und Impulsgeberin – so wollen wir in die neue Saison starten.»

Auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz wird dafür eine große Bühne errichtet. Jeder Tag ist einem thematischen Schwerpunkt gewidmet: Es geht um Theater, Klima und Zukunft, soziales Engagement, Stadtentwicklung und Teilhabe.