Thalia Theater in Hamburg zeigt T. C. Boyle -Uraufführung

Die Saison am Thalia Theater startet mit T. C. Boyle (Archivbild) Rabea Gruber/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Das Thalia Theater startet an diesem Sonntag (19.00 Uhr) mit der Uraufführung von T. C. Boyles Roman «Blue Skies» in die neue Spielzeit. Regisseur Jan Bosse bringt den Roman, der drastisch über die Folgen des Klimawandels erzählt, in einer gemeinsam mit Dramaturgin Christina Bellingen erstellten Fassung auf die Bühne.

Die als gesellschaftliche Satire verpackte Zukunftsvision beleuchtet das Leben in den von Dürre, Bränden und Überflutungen heimgesuchten USA. Die Mutter kocht in Kalifornien Insekten. Ihr Sohn kämpft mit den Folgen eines Zeckenbisses. Die Tochter versucht in Florida, mithilfe einer Tigerpython ihre Instagram-Karriere anzuschieben. Ihr Verlobter trinkt sich derweil als Getränkebotschafter von einer Party zur nächsten. Gleichzeitig geht draußen die Welt in grassierender Hitze und Überschwemmungen unter.

Der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller T. C. Boyle schildert die Ereignisse aus drei Perspektiven. Es spielen unter anderem Christiane von Poelnitz, Pauline Rénevier, Anna Maria Köllner und Merlin Sandmeyer. Mit der Inszenierung startet die letzte Spielzeit unter der Intendanz von Joachim Lux.