Thalia Theater führt Stuckrad-Barres «Noch wach?» auf

Hamburg (dpa) –

Das Hamburger Thalia Theater bringt den mit Spannung erwarteten neuen Roman «Noch wach?» von Benjamin von Stuckrad-Barre auf die Bühne. Die Uraufführung am 8. September inszeniert Christopher Rüping. «Noch wach?» ist ein Sittengemälde unserer Zeit, ein typischer Stuckrad-Barre, ein Roman über Machtstrukturen und Machtmissbrauch, Mut und menschliche Abgründe», teilte das Theater am Freitag in Hamburg mit. Bei dem Buch, das am 19. April im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheint, soll es sich um einen Schlüsselroman rund um das Medienhaus Springer handeln.

Insgesamt stehen dreizehn Premieren in der neuen Saison auf dem Programm, davon acht Ur- und Erstaufführungen. «Das Theater könnte ein Ort sein, der sich darum kümmert, die Dinge wieder zum Schwingen zu bringen», sagte Intendant Joachim Lux. Das Publikum komme zurück, das belegten folgende Erfolgszahlen: Im Vergleich zum selben Zeitraum der vergangenen Spielzeit haben 50.000 Zuschauer mehr die Aufführungen besucht. Insgesamt erwartet das Thalia Theater in der aktuellen Saison deutlich mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher.