Thalheimer inszeniert Wagners «Der fliegende Holländer»

Hamburg (dpa/lno) –

An der Staatsoper Hamburg kommt diesen Sonntag (18.00 Uhr) «Der fliegende Holländer» neu heraus. Der Komponist Richard Wagner fasst die Geschichte von dem Kapitän, der mit seinem Geisterschiff auf den Weltmeeren herumirrt, in ein hochverdichtetes Musikdrama. Bei der Neuproduktion führt Michael Thalheimer Regie, die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Kent Nagano. In der Titelpartie ist der Bariton Thomas J. Mayer zu erleben. Die Rolle der Senta, deren Liebe den Holländer erlösen könnte, übernimmt die Sopranistin Jennifer Holloway. Als «Mannschaft des Holländers» wirken auch Mitglieder des Herrenchores der Nationaloper Kyiv mit.