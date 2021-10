Teutonia 05 Tabellenführer nach Hinrunde

Hamburg (dpa/lno) – Teutonia 05 Ottensen hat zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Regionalliga Nord die Tabellenführung verteidigt. Doch das Team darf sich (noch) nicht Herbstmeister der Nord-Staffel nennen. Denn der Tabellendritte Weiche Flensburg muss am 19. Oktober gegen den Nachwuchs des Hamburger SV ein Nachholspiel absolvieren und könnte mit einem Sieg an Teutonia vorbeiziehen.

Beide Drittliga-Anwärter blieben am 11. Spieltag sieglos: Teutonia 05 kam gegen die Überraschungsmannschaft Holstein Kiel II nur zu einem 1:1, blieb aber ungeschlagen. Laurynas Kulikas hatte die Jungstörche in Führung geschossen, Mats Facklam glich aus.

Flensburg kassierte bei der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli, die durch vier Profi-Leihgaben unterstützt wurde, eine 1:2-Niederlage. Bereits nach 38 Sekunden brachte Justin Plautz die Hamburger in Führung. Flensburg glich durch Christopher Kramer aus, doch kurz vor Schluss sorgte der gerade eingewechselte Luis Coordes für den St.-Pauli-Siegtreffer.

Hinter dem Spitzentrio rangiert Drochstersen/Assel nach einen 3:0 gegen den VfB Lübeck. Fabio Dias, Hassan El-Saleh und Maximilian Geißen markierten die Treffer für die Niedersachsen. Für Eintracht Norderstedt wird es schwer. Beim Heider SV kam das Team nicht über ein 1:1 hinaus und hat somit die Hälfte aller Hinrundenpartien unentschieden gespielt. Dylan Williams brachte Norderstedt zweimal in Führung, Marvin Ehlert glich jeweils aus.

Schlechter als Heide ist nur Altona 93, das an diesem Wochenende spielfrei war. Die Partie Phönix Lübeck gegen HSV II wurde wegen Länderspiel-Abstellungen auf einen noch unbekannten Termin verlegt.

