Teure Antiquitäten gestohlen: Täter kamen über Dachboden

Jersbek (dpa/lno) – Antiquitäten im Wert von rund 30 000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Antiquitätengeschäft in der Gemeinde Jersbek im Kreis Stormarn gestohlen. Dabei seien die Täter offenbar nach einem ausgeklügelten Plan vorgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie hätten sich zwischen dem 7. und dem 11. Mai über den Hinterhof Zugang zum Dachboden über dem Geschäft verschafft. Von dort stiegen sie den Angaben zufolge durch ein freigelegtes Loch im Boden in den Laden ein. Sie durchsuchten alle Räume des Geschäfts nach Wertgegenständen und flüchteten mit ihrer Beute. Zu den gestohlenen Gegenständen machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Pressemitteilung der Polizei