Tests und Masken: Vorsichtige Öffnung der Schulen geplant

Ties Rabe (SPD), Schulsenator Hamburgs. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Tests, Wechselunterricht, Masken: Hamburgs Schulen sollen am 15. März für einzelne Klassenstufen wieder vorsichtig öffnen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Infektionslage sich nicht erheblich verändere, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Freitag. Dann könnten nach den Ferien Grundschüler und Abschlussklassen der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in halbierten Klassen im Wechselmodell tageweise in der Schule lernen. «Um die Sicherheit zu erhöhen, wollen wir alle Schulbeschäftigten zwei Mal pro Woche kostenlos testen.» Wenn genügend Tests zur Verfügung stehen, sollen nach Angaben von Rabe auch Schüler wöchentlich getestet werden. Außerdem müssen alle Masken tragen. Rabe betonte: «Die Präsenzpflicht bleibt aufgehoben, niemand wird gezwungen, in die Schule zu gehen.»

© dpa-infocom, dpa:210226-99-603340/2