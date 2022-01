Testpflicht an Schulen: Masken in Sporthallen obligatorisch

Ein Kit für einen Corona-Schnelltest liegt auf dem Federmäppchen eines Schülers. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Angesichts der sich noch schneller verbreitenden Omikron-Variante gelten an Hamburgs Schulen von Montag an strengere Corona-Regeln. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich nun regelhaft drei Mal pro Woche unter Aufsicht in der Schule auf Corona testen lassen – statt wie bislang zweimal pro Woche. Getestet werde jeweils montags, mittwochs und freitags, teilte die Schulbehörde mit. Teilnehmen müssen ausnahmslos alle Schülerinnen und Schüler, sofern sie nicht einen negativen Corona-Test aus einem anerkannten Testzentrum nachweisen. Bislang waren Geimpfte und Genesene von der Pflicht ausgenommen, konnten sich aber freiwillig testen lassen. Beim Sportunterricht in der Turnhalle muss zudem nun wieder eine medizinische Maske getragen werden.

