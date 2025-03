Teslas brennen im Landkreis Verden – Anwohner gewarnt

Ausgebrannte Fahrzeuge von Tesla stehen vor einem Autohaus in Ottersberg. Jörn Hüneke/dpa

Ottersberg (dpa) –

Sieben Elektroautos sind in Ottersberg (Landkreis Verden) vollständig ausgebrannt. Die Fahrzeuge waren am frühen Morgen vor einem Autohaus von Tesla in Flammen aufgefangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Ob der Brand im Kontext des globalen Protesttages «TeslaTakedown» steht, ist noch unklar. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die ausgebrannten Autos sollen durch eine Spezialfirma geborgen werden, die Löschmaßnahmen sind beendet.