Tertsch will in Hamburg ihre WM-Führung behaupten

Hamburg (dpa/lno) –

Mit Lisa Tertsch an der Spitze wollen die deutschen Triathletinnen beim Sprintrennen der World Triathlon Championship Series in Hamburg vom Heimvorteil profitieren. Die Staffel-Olympiasiegerin tritt in der Elbmetropole als Gesamtführende der WM-Wertung an.

Die 26-Jährige zeigte sich vor ihrem Start am Samstag (18.35 Uhr/ARD) über die Sprintstrecke (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) auf der vierten von acht Stationen von ihrer Spitzenposition wenig überrascht. «Es kann natürlich sehr viel passieren, aber wir sind davon ausgegangen», sagte sie.

Männer im Schatten der Frauen

Bei den Männern, deren Wettkampf am Samstag um 16.35 Uhr (ARD) beginnt, rechnet DTU-Präsident Martin Engelhardt dagegen nicht mit einem Podiumsplatz. Zwar gehört Lasse Lührs, ebenfalls Team-Gold-Gewinner von Paris zum Aufgebot, der aber räumte ein: «Ich bin froh, überhaupt hier am Start zu stehen.»

Er verwies auf einen langen Rehaprozess aufgrund einer Fersenoperation nach den Olympischen Spielen und erklärte, dass er eine Einladung vom Weltverband für das Rennen in Hamburg erhalten habe. «Ich freue mich riesig. Aber ich muss gestehen, dass ich noch nicht wieder in der Form von Paris bin.»

Innensenator Grote: «Keine Stadt, in der Triathlon so zu Hause ist wie in Hamburg.»

Zurückhaltend zeigte sich Engelhardt auch angesichts der Chancen für Olympiasieger und Titelverteidiger Deutschland bei der Mixed-Staffel-WM am Sonntag (13.50 Uhr/ARD): «Wir sollten den Druck jetzt nicht zu sehr erhöhen.»

Neben der Elite haben auch 8500 Hobbyathletinnen und -athletinnen für die Wettbewerbe im Sprint, über die Kurzdistanz und Staffeln gemeldet. Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) meinte mit Blick auf die hohen Meldezahlen: «Es gibt vermutlich keine Stadt, in der Triathlon so zu Hause ist wie in Hamburg.»

Die besondere Atmosphäre auf dem Rathausmarkt und rundum die Alster lockt auch Prominenz an. Im Teamwettkampf am Samstag (13.20 Uhr) Pierre Littbarski an. Der Fußball-Weltmeister von 1990 begibt sich für eine Auswahl des Hauptsponsors die Laufstrecke.

Wegen der Veranstaltung kann es in der Innenstadt von Hamburg am Wochenende zu Verkehrsbehinderungen kommen.