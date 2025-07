Tertsch verliert Gesamtführung, Graf überrascht

Hamburg (dpa/lno) –

Lisa Tertsch hat den erhofften Erfolg beim WM-Rennen in Hamburg klar verpasst. Die als Gesamtführende angetretene Deutsche kam bei der vierten von acht Stationen der World Triathlon Championship Series lediglich auf den neunten Rang (56:58 Minuten). Es siegte die Französin Leonie Periault (56:25) vor ihrer Landsmännin Cassandre Beaugrand (56:29). Beth Potter (56:32) aus Großbritannien, die Dritte wurde, rückte damit in der WM-Wertung auf den ersten Platz vor. Tertsch fiel auf den dritten Rang zurück.

Bei den Männern entschied der favorisierte Matthew Hauser das Rennen für sich. Der Australier erreichte das Ziel nach 50:07 Minuten vor Vasco Vilaca (Portugal/50:14) und dem Italiener Alessio Crociani (50:36). Bester Deutscher war Henry Graf, der mit 40 Sekunden Rückstand auf Hauser den fünften Rang belegte.

Am Sonntag (13.50 Uhr/ARD) fällt noch die Entscheidung in der Mixed-Staffel. Das deutsche Quartett will zum dritten Mal in Folge triumphieren.