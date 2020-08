Terodde: Stürmer können nicht mehr «den Stehgeiger machen»

Torjäger Simon Terodde will beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV einer der Anführer sein. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Torjäger Simon Terodde will beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV einer der Anführer sein. «Ich definiere mich nicht nur über Tore, sondern will generell mit meiner Leistung auf dem Platz vorneweg gehen», sagte der 32 Jahre alte Stürmer der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Ein Geheimnis seiner Treffsicherheit gebe es nicht. «Ich profitiere enorm von den Zuspielen der Mitspieler. Ich bin keiner, der die großen Einzelaktionen hat. Ich versuche, in der Box da zu sein», sagte Terodde. «Ich sehe mich als Mannschaftsspieler. Ich habe immer versucht, bodenständig und demütig zu bleiben.»

Terodde versteht seine Rolle im Team nicht nur als Spieler in vorderster Linie. «Ein Stürmer kann nicht mehr vorne den Stehgeiger machen und sich feiern lassen. Er muss schon mitarbeiten», sagte er. «Als Stürmer ist man der erste Pressing-Spieler.»

Dreimal war der vom 1. FC Köln nach Hamburg gewechselte Stürmer Torschützenkönig in der 2. Liga (2016 mit VfL Bochum/25 Tore, 2017 VfB Stuttgart/25, 2018 1. FC Köln/29). «Aber es hilft nichts, wenn ich die meisten Tore schieße und wir werden am Ende nur Achter oder Neunter. Der mannschaftliche Erfolg steht im Vordergrund», sagte er.

Interview „Bild“