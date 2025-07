Terminverschiebungen beim Tüv Nord wegen Warnstreik möglich

Hamburg/Rostock (dpa) –

Der Tüv Nord hält wegen geplanter Warnstreiks Terminverschiebungen am Dienstag und Mittwoch für möglich. Grund sind Warnstreiks der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, kurz Verdi. Niederlassungen in Hamburg, Lübeck, Kiel und Rostock sind davon betroffen, wie ein Tüv-Nord-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Warnstreiks «können zur Folge haben, dass Führerschein- und Fahrzeugprüfungen verschoben werden müssen».

Das Prüfunternehmen Tüv Nord ist in Deutschland in den fünf Küstenländern tätig sowie in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.

Verdi hat anlässlich von Tarifverhandlungen zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind außer dem Tüv Nord auch der Tüv Süd und der Tüv Hessen. Im Bereich von Tüv Nord und Tüv Hessen konzentrieren sich die Warnstreiks auf Dienstag und Mittwoch, da am Donnerstag und Freitag die nächste Verhandlungsrunde geplant ist.